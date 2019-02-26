Мигел: "Черышев – отличное усиление для "Валенсии"

Экс-защитник "Валенсии" Мигел высказался в адрес российского форварда Дениса Черышева. По его словам, нападающий - отличное усиление для испанского клуба.

– Черышев – очень сильный футболист, – приводят "Известия" слова Мигела. – У "летучих мышей" есть много вариаций в атаке, но Денис именно тот игрок, который может решать эпизоды и показывать красивый футбол. У него хорошие качества нападающего, он умеет забивать голы.

Конечно, его будущее в "Валенсии" зависит от решений тренера, схемы команды и вариаций атаки. Но лично я думаю, что Черышев – отличное усиление для испанского клуба.

Черышев провел за "Валенсию" 29 игр, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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