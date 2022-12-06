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Гендир «Атлетико»: «Хотел бы, чтобы Феликс остался, но решение за игроком»

Гендир «Атлетико» заявил, что хотел бы сохранить Феликса в команде, но все будет зависеть от игрока
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Атлетико» Мадрид Мигель Анхель Хиль Марин поделился впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал о судьбе полузащитника Жоау Феликса в команде.

«На ЧМ Бразилия — самая зрелищная, а Франция — самая солидная. Кажется, что они лучшие, но футбол капризен. Я горжусь Моратой. Думаю, для «Атлетико» хорошо, что 12 наших игроков представлены на чемпионате мира. Мне очень нравится Луис Энрике в личном и профессиональном плане. Я думаю, что у него есть достаточный талант, чтобы тренировать любую команду в нашей лиге. Жоау Феликс? Клуб сделал на него самую большую ставку в этом сезоне. Это игрок мирового уровня, но его отношения с тренером, игровое время, мотивация... считаю разумным проанализировать, есть ли выход из этой ситуации. Логично предположить, что он уйдет. Я бы хотел, чтобы он остался, но решение за игроком», — приводит слова Марина Marca.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за клуб из Мадрида 12 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/12/06/638f6400e2704e80638b45fc.html

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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