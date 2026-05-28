Мичел покинул пост главного тренера «Жироны» после вылета из Ла лиги
«Жирона» объявила об уходе Мичела с поста главного тренера команды.
В сезоне-2025/26 команда с 41 очком заняла 19-е место в Ла лиге и вылетела из высшего дивизиона.
«Мичел не продолжит работу в «Жироне». Клуб хочет выразить свою самую искреннюю благодарность тренеру за самоотдачу, преданность и профессионализм, с которыми он руководил командой, а также за человечное и уважительное отношение, которое он проявлял в любой момент к членам клуба, болельщикам, руководству и всему персоналу.
«Жирона» жалает Мичелу и его штабу величайших успехов как в профессиональной, так и в личной жизни в будущем», — говорится в сообщении.
50-летний испанец возглавлял «Жирону» с 2021 года. Под его руководством команда вышла в Ла лигу в сезоне-2021/22, а спустя два года заняла третье место в высшем дивизионе.
В мае инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Мичел является основным кандидатом на пост главного тренера «Аякса».
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|Атлетико
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|Алавес
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|Осасуна
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|Севилья
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|Расинг
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10
|Леванте
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11
|Реал Сосьедад
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12
|Атлетик
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13
|Хетафе
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|3
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14
|Эспаньол
|3
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|2
|5-4
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15
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
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16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
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17
|Валенсия
|3
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|2
|1-4
|1
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18
|Р. Вальекано
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
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19
|Эльче
|3
|0
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|1
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20
|Малага
|3
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|1
|2
|1-7
|1
|3.09
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|Реал Сосьедад – Сельта
|- : -
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|Алавес – Валенсия
|- : -
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|Атлетико – Осасуна
|- : -
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|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
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|Бетис – Хетафе
|- : -
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|Депортиво – Севилья
|- : -
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|Леванте – Атлетик
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|16.09
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|Малага – Вильярреал
|- : -
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|Р. Вальекано – Эспаньол
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Рафинья
Барселона
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Килиан Мбаппе
Реал
|4
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Алекс Баэна
Атлетико
|3
|П
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Энтони Гордон
Барселона
|3
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Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
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Джуд Беллингем
Реал
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|И
|К
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Юри Берчиче
Атлетик
|2
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Маркос Алонсо
Сельта
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|1
|0
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Кико Фемения
Хетафе
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