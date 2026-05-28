Мичел покинул пост главного тренера «Жироны» после вылета из Ла лиги

«Жирона» объявила об уходе Мичела с поста главного тренера команды.

В сезоне-2025/26 команда с 41 очком заняла 19-е место в Ла лиге и вылетела из высшего дивизиона.

«Мичел не продолжит работу в «Жироне». Клуб хочет выразить свою самую искреннюю благодарность тренеру за самоотдачу, преданность и профессионализм, с которыми он руководил командой, а также за человечное и уважительное отношение, которое он проявлял в любой момент к членам клуба, болельщикам, руководству и всему персоналу.

«Жирона» жалает Мичелу и его штабу величайших успехов как в профессиональной, так и в личной жизни в будущем», — говорится в сообщении.

50-летний испанец возглавлял «Жирону» с 2021 года. Под его руководством команда вышла в Ла лигу в сезоне-2021/22, а спустя два года заняла третье место в высшем дивизионе.

В мае инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Мичел является основным кандидатом на пост главного тренера «Аякса».

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