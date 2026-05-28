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Мичел покинул пост главного тренера «Жироны» после вылета из Ла лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Жирона» объявила об уходе Мичела с поста главного тренера команды.

В сезоне-2025/26 команда с 41 очком заняла 19-е место в Ла лиге и вылетела из высшего дивизиона.

«Мичел не продолжит работу в «Жироне». Клуб хочет выразить свою самую искреннюю благодарность тренеру за самоотдачу, преданность и профессионализм, с которыми он руководил командой, а также за человечное и уважительное отношение, которое он проявлял в любой момент к членам клуба, болельщикам, руководству и всему персоналу.

«Жирона» жалает Мичелу и его штабу величайших успехов как в профессиональной, так и в личной жизни в будущем», — говорится в сообщении.

50-летний испанец возглавлял «Жирону» с 2021 года. Под его руководством команда вышла в Ла лигу в сезоне-2021/22, а спустя два года заняла третье место в высшем дивизионе.

В мае инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Мичел является основным кандидатом на пост главного тренера «Аякса».

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ФК Жирона
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2
 Реал 3 3 0 0 10-2 9
3
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
4
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
5
 Осасуна 3 2 1 0 3-1 7
6
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
7
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
8
 Депортиво 3 1 2 0 5-3 5
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
11
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
12
 Атлетик 3 1 0 2 3-5 3
13
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
14
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
15
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Валенсия 3 0 1 2 1-4 1
18
 Р. Вальекано 3 0 1 2 4-8 1
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 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
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 Малага 3 0 1 2 1-7 1
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3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта - : -
16.09 00:00 Алавес – Валенсия - : -
16.09 00:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 00:00 Барселона – Расинг - : -
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