Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Между «Реалом» и Рамосом возникли разногласия по поводу нового контракта

23:27
Теги:

В ходе переговоров между «Реалом» и защитником Серхио Рамосом о новом контракте возникли разногласия, сообщает Marca. По данным источника, 33-летний игрок, чей контракт истекает в 2021 году, хочет подписать новый договор на два года, тогда как клуб готов предложить соглашение на год.

Дело в том, что политика «Реала» предполагает продление контрактов игроков старше 32 лет только на один год. Мадридцы не хотят делать исключения даже для капитана, чтобы не создавать прецедент.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир