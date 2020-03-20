Между «Реалом» и Рамосом возникли разногласия по поводу нового контракта

В ходе переговоров между «Реалом» и защитником Серхио Рамосом о новом контракте возникли разногласия, сообщает Marca. По данным источника, 33-летний игрок, чей контракт истекает в 2021 году, хочет подписать новый договор на два года, тогда как клуб готов предложить соглашение на год.

Дело в том, что политика «Реала» предполагает продление контрактов игроков старше 32 лет только на один год. Мадридцы не хотят делать исключения даже для капитана, чтобы не создавать прецедент.