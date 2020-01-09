Между Месси и Жоау Феликсом произошел конфликт
9 января 2020, 23:50
В полуфинале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» между игроками обеих команд произошли стычки.
В первом тайме защитник каталонцев Жорди Альба рукой дотронулся лица полузащитника соперников Жоау Феликса. Уже в перерыве к последнему подошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Между ними случился конфликт.
Затем к Феликсу уже подбежал нападающий каталонцев Луис Суарес и начал что-то объяснять. Тогда защитник «Атлетико» Стефан Савич начал оттаскивать уругвайца — они стали толкаться друг с другом. В итоге судья Гонсалес Гонсалес показал им желтые карточки.
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