Между Месси и Жоау Феликсом произошел конфликт

В полуфинале Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» между игроками обеих команд произошли стычки.

В первом тайме защитник каталонцев Жорди Альба рукой дотронулся лица полузащитника соперников Жоау Феликса. Уже в перерыве к последнему подошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Между ними случился конфликт.

Затем к Феликсу уже подбежал нападающий каталонцев Луис Суарес и начал что-то объяснять. Тогда защитник «Атлетико» Стефан Савич начал оттаскивать уругвайца — они стали толкаться друг с другом. В итоге судья Гонсалес Гонсалес показал им желтые карточки.