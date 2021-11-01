Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что руководство «Барселоны» не просило его играть бесплатно в каталонском клубе.

«Я сделал все возможное, чтобы остаться в «Барселоне», — приводит слова Месси Sport.es. — Никто не просил меня играть бесплатно, но слова, которые сказал президент, неуместны. Меня попросили снизить зарплату на пятьдесят процентов, я был готов помочь клубу и сделал это. Не знаю, когда закончится мой контракт с «ПСЖ», но мы вернемся в Барселону и будем жить там. Этого хочет моя семья».

5 августа каталонский клуб объявил, что не будет продлевать соглашение с 34-летним аргентинцем из-за финансовых препятствий, прописанных в регламенте ла лиги.

10 августа нападающий подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с опцией продления на один год. В нынешнем сезоне Месси забил 3 мяча в 8 матчах.