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Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

17:23
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона».
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен уехать в другой чемпионат. Футболист запросил у ФИФА международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери.

У шестикратного обладателя «Золотого мяча» есть опция в контракте, по которой он может покинуть сине-гранатовых в конце каждого сезона. В «Барселоне» считают, что сейчас этот пункт больше недействителен, так как его срок истек в июне.

Ранее сообщалось, что по итогам совета директоров некоторые его члены предложили вынести вотум недоверия президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу.

В минувшем сезоне 33-летний Месси провел 44 матча на клубном уровне, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.

Его нынешний контракт с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

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