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Месси забил за «Барселону» 500-й гол левой ногой

18:50
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с пенальти открыл счет в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте» — 1:0. 32-летний аргентинец забил 609-й гол в карьере за каталонцев.

Как информирует BRfootball, это 500-й гол форварда за «Барсу» левой ногой.

По данным MessiStats, еще 84 гола Месси забил правой ногой, 22 — головой, и по 1 грудью, рукой и бедром.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Леванте — Барселона

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