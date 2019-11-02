Месси забил за «Барселону» 500-й гол левой ногой
18:50
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с пенальти открыл счет в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте» — 1:0. 32-летний аргентинец забил 609-й гол в карьере за каталонцев.
Как информирует BRfootball, это 500-й гол форварда за «Барсу» левой ногой.
500 Barcelona goals with his left foot for Lionel Messi ? pic.twitter.com/YpS7OHPd2j— B/R Football (@brfootball) November 2, 2019
По данным MessiStats, еще 84 гола Месси забил правой ногой, 22 — головой, и по 1 грудью, рукой и бедром.
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