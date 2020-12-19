Месси забил головой впервые за 2,5 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

Для 33-летнего аргентинца это 25-й гол головой за каталонцев. Последний раз головой он забивал в марте 2017 года.

Напомним, что это также 643-й гол Месси за каталонцев во всех соревнованиях.

Он сранялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за «Сантос».

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Всего он провел 714 матчей.