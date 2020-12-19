Месси забил головой впервые за 2,5 года
20:11
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Для 33-летнего аргентинца это 25-й гол головой за каталонцев. Последний раз головой он забивал в марте 2017 года.
Напомним, что это также 643-й гол Месси за каталонцев во всех соревнованиях.
Он сранялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за «Сантос».
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Всего он провел 714 матчей.
??? — Messi scored his 643rd goal for Barcelona, his 714th senior career goal and his 25th header. His last headed goal was in March 2017. #Bar?aValencia— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 19, 2020
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