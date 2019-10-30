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Месси забил 50-й гол ударом со штрафного

00:50
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Аргентинец реализовал штрафной удар. Как сообщает пресс-служба клуба, это его 50-й гол в карьере со штрафного: 44 в составе каталонцев и 6 в играх за сборную.

Барселона — Вальядолид

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