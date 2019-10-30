Месси забил 50-й гол ударом со штрафного

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Аргентинец реализовал штрафной удар. Как сообщает пресс-служба клуба, это его 50-й гол в карьере со штрафного: 44 в составе каталонцев и 6 в играх за сборную.

? Leo #Messi's long-range strike just moments ago was his 50th free-kick goal as a professional!



44 ???

6 ???



Greatest

Of

All

Time... ??? pic.twitter.com/MgkidrEcJN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2019

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