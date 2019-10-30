Месси забил 50-й гол ударом со штрафного
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Аргентинец реализовал штрафной удар. Как сообщает пресс-служба клуба, это его 50-й гол в карьере со штрафного: 44 в составе каталонцев и 6 в играх за сборную.
? Leo #Messi's long-range strike just moments ago was his 50th free-kick goal as a professional!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2019
44 ???
6 ???
Greatest
Of
All
Time... ??? pic.twitter.com/MgkidrEcJN
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