Месси выступит с ответом ла лиге, которая ранее поддержала «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время выступит с заявлением по поводу своего будущего, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 33-летний аргентинец намерен ответить на заявление ла лиги, в котором организация сообщила, что контракт игрока с «сине-гранатовыми» продолжает действовать и не может быть разорван. Также, в ла лиге отметили, что футболист может уйти из каталонского клуба только в случае, если поступит предложение, соответствующее прописанной в его контракте сумме отступных (речь о 700 миллионах евро). Сообщается, что в заявлении Месси объявит о своем окончательном решении по поводу своего будущего и места, где тот собирается продолжать карьеру.

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону» в связи с последними неудачами команды в испанских и европейских турнирах. По информации СМИ, главным претендентом на 6-кратного обладателя «Золотого мяча» является «Манчестер Сити».