Месси высказался о футболе без болельщиков
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о матчах без болельщиков.
«Это ужасно играть без фанатов. Игроки от этого не получают никакого кайфа. Когда видишь пустые стадионы, это все напоминает какую-то тренировку, а не официальный матч», — цитирует Месси Marca.
В нынешнем сезоне ла лиги Месси провел 13 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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