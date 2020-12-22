Месси высказался о футболе без болельщиков

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о матчах без болельщиков.

«Это ужасно играть без фанатов. Игроки от этого не получают никакого кайфа. Когда видишь пустые стадионы, это все напоминает какую-то тренировку, а не официальный матч», — цитирует Месси Marca.

В нынешнем сезоне ла лиги Месси провел 13 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.