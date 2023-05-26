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Месси встретился с Альбой и Бускетсом и сообщил им, что у него нет предложения от «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси встретится со своими бывшими одноклубниками Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в Париже, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, встреча состоялась на прошлой неделе, когда главный тренер «Барселоны» Хави предоставил каталонцам выходной после завоевания чемпионского титула.

Во время разговора испанские игроки общались с Месси по поводу возможного перехода в «Барселону». Аргентинец сообщил игрокам, что не получал предложения от каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет сохранить игрока и готов предложить ему новый контракт с зарплатой в 100 миллионов евро. Действующий контракт Месси с парижанами рассчитан до конца текущего сезона.

В текущем сезоне 35-летний аргентинский футболист провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

Жорди Альба
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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Р. Сосьедад – Альмерия
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Вальядолид – Барселона
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Эльче – Севилья
 1 : 1
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Реал – Р. Вальекано
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24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
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