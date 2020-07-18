«Месси всего лишь человек и чувствует недостаток поддержки». Реакция Дани Алвеса на игру капитана «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, который сейчас выступает за «Сан-Паулу», поделился мнением о положении капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.

— Лео является прирожденным победителем, поэтому ему не нравится проигрывать, — сказал Алвес в эфире Catalunya Radio's. — Вполне нормально, что Месси злится, когда его команда проигрывает. Как и все, он хочет побеждать всегда. Он провел в «Барсе» много лет и набрался опыта. Мне кажется, что Лео чувствует недостаток поддержки. Месси — это главное блюдо, а мы были идеальными ингридиентами. Думаю, он делает все возможное, но надо помнить, это всего лишь человек.

«Барселона» с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 37 туров. «Реал» досрочно завоевал трофей ла лиги.