Месси впервые в сезоне забил не с пенальти
Форвард «Барселоны» Лионель Месси впервые в текущем сезоне забил мяч с игры. До этого он забивал исключительно с пенальти. Нападающий оформил дубль в матче девятого тура ла лиги против «Бетиса» (5:2). Один из мячей он провел с 11-метрового. Отметим, что он вышел на замену во втором тайме.
33-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барсу» во всех турнирах. В его активе шесть голов и четыре результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.