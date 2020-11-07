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Месси впервые в сезоне забил не с пенальти

20:36
Лионель Месси. Фото ФК "Барселона".
Лионель Месси. Фото ФК "Барселона".
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси впервые в текущем сезоне забил мяч с игры. До этого он забивал исключительно с пенальти. Нападающий оформил дубль в матче девятого тура ла лиги против «Бетиса» (5:2). Один из мячей он провел с 11-метрового. Отметим, что он вышел на замену во втором тайме.

33-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барсу» во всех турнирах. В его активе шесть голов и четыре результативные передачи.

Барселона — Бетис

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