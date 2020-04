Известный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.

Список возглавил капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на втором месте. Тройку лучших замкнул экс-игрок «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции Зинедин Зидан.

Рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии Four Four Two

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдинью

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

11. Ривалдо

12. Фабио Каннаваро

13. Райан Гиггз

14. Кака

15. Уэйн Руни

16. Луиш Фигу

17. Габриэль Батистута

18. Эрик Кантона

19. Лука Модрич

20. Серхио Бускетс

21. Рауль

22. Пол Скоулз

23. Ромарио

24. Серхио Рамос

25. Джанлуиджи Буффон