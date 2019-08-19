Месси восстановился от травмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он уже пропустил предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1), сообщает AS.

Сегодня, 19 августа, аргентинец приступит к занятим в общей группе. Месси мог сыграть с «Атлетиком», но главный тренер команды Эрнесто Вальверде предпочел не рисковать здоровьем игрока. В матче второго тура лиги 1 с «Бетисом» не сможет выйти на поле из-за травмы Луис Суарес.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

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