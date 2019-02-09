Месси вошел в число игроков, готовящихся к "Атлетику". Его участие в матче под вопросом

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде объявил список из 19 футболистов, готовящихся к матчу 23-го тура чемпионата Испании против "Атлетика". В их число вошел капитан Лионель Месси​. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее Вальверде говорил, что не знает, сможет ли Месси сыграть против басков.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом: тер Штеген, Иньяки Пенья, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Лангле, Мурильо, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Фермален, Миранда.

Матч "Атлетик" – "Барселона" состоится 10 февраля.