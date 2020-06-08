Месси вернулся к тренировкам в общей группе
14:22
Форвард «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном Twitter.
Аргентинец проводил тренировки индивидуально, чтобы избежать осложнений после травмы квадрицепса.
11 июня в Испании возобновится сезон ла лиги. 13 июня «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой».
New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! ????? pic.twitter.com/ZOaq85fpCC— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) June 8, 2020
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