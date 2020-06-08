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Месси вернулся к тренировкам в общей группе

14:22
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается в официальном Twitter.

Аргентинец проводил тренировки индивидуально, чтобы избежать осложнений после травмы квадрицепса.

11 июня в Испании возобновится сезон ла лиги. 13 июня «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой».

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