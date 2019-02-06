21:36 | Футбол — Испания

Месси в стартовом составе? "Барселона" опубликовала видео из раздевалки перед матчем с "Реалом"

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"Барселона" в своем Твиттере опубликовала видео из раздевалки перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против "Реала". Там видна футболка Лионеля Месси и капитанская повязка рядом с ней. Ранее сообщалось, что его участие в матче под вопросом.

Матч "Барселона" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

 

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