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Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром ла лиги

19 июля 2020, 23:57
Лионель Месси - лучший бомбардир ла лиги. Фото ФК "Барселона"
Лионель Месси - лучший бомбардир ла лиги. Фото ФК "Барселона"
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В сезоне-2019/20 аргентинец забил 25 голов. Он уже в седьмой раз и четвертый подряд выигрывает трофей Пичичи — приз самому забивному игроку ла лиги. Кроме того, Месси также в этом сезоне стал лучшим распасовщиком, установив рекорд турнира по числу голевых передач (21).

При этом данный результат — худший для победителя гонки бомбардиров за последние 13 лет. В сезоне-2006/07 форвард «Реала» Руд ван Нистелрой также отличился 25 раз, а меньше голов лучший бомбардир в последний раз забивал в сезоне-2003/04. Тогда другому нападающему мадридцев Роналдо хватило 24 точных удара.

Семь побед Месси в споре бомбардиров — новый рекорд чемпионата. Легенда «Атлетика» Тельмо Сарра становился лучшим голеадором шесть раз.

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