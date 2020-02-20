Месси утверждает, что у него хорошие отношения с Гризманном

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что он в хороших отношениях со своим партнером по команде Антуаном Гризманном. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Гризманн может покинуть «Барсу» из-за натянутых отношений с аргентинцем.

— У меня хорошие отношения с Гризманном. И вне футбола тоже, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — Очевидно, что вначале для этого нужно было некоторое время, чтобы узнать друг друга, изучить движения. Он пришел из команды, которая играла в другой футбол.

28-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провел 33 матча за «Барсу» и забил 13 мячей при четырех голевых передачах.