Месси устроил ужин для игроков «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»
22:27
Капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал ужин для команды после победы над «Валенсией» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании, сообщает Sport.es.
По информации СМИ, Месси пригласил одноклубников, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» и помочь команде психологически настроиться на предстоящий матч с «Атлетико».
«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.
Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится 8 мая. Начало – 17:15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/conjura-casa-messi-atletico-11698355
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