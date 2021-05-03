Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси устроил ужин для игроков «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

22:27
Теги:

Капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал ужин для команды после победы над «Валенсией» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

По информации СМИ, Месси пригласил одноклубников, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» и помочь команде психологически настроиться на предстоящий матч с «Атлетико».

«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.

Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится 8 мая. Начало – 17:15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/conjura-casa-messi-atletico-11698355

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен
Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни
Бригада Карасева отработала на «отлично». А как вам судейство золотого матча «Зенит» — «Локо»?
В Японии умер сумоист после броска на голову. Видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд