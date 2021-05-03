Месси устроил ужин для игроков «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси организовал ужин для команды после победы над «Валенсией» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

По информации СМИ, Месси пригласил одноклубников, чтобы отпраздновать победу над «Валенсией» и помочь команде психологически настроиться на предстоящий матч с «Атлетико».

«Барселона» идет на третьем месте чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с «Реалом» (74). Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет два очка.

Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится 8 мая. Начало – 17:15 по московскому времени.