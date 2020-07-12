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Месси установил историческое достижение

00:33
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В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» одолела «Вальядолид» — 1:0. Результативной передачей отметился капитан каталонцев Лионель Месси. Для него это 20-й голевой пас в текущем сезоне ла лиги. Также у него 22 гола.

Аргентинец стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который смог забить за один сезон не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач.

Ранее это достижение покорилось экс-форварду «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03 — на его счету было 24 гола и 20 передач в АПЛ.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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