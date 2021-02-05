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Месси устал от слухов про «ПСЖ»

22:12
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси надоели разговоры о его возможном переходе в «ПСЖ». Как утверждает Marca, футболист примет решение о своем будущем летом, когда истечет его контракт с «Барселоной».

По информации источника, 33-летний аргентинец не раз слышал слова футболистов и других представителей «ПСЖ» о нем. Последним был полузащитник Анхель Ди Мария, который назвал высокой вероятность появления его соотечественника в парижском клубе.

Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет. Летом 2020 года он заявил о желании уйти, но так и не покинул клуб. Главными претендентами на бомбардира считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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