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Месси ударил мячом в сторону арбитра. Он получил вторую желтую карточку за три матча

08:16
Лионель Месси (в розовой форме). Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси (в розовой форме). Фото ФК «Барселона».
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В матче 8-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси на 39-й минуте игры получил желтую карточку после удара мячом в сторону арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

Аргентинец был недоволен тем, что судья не наказал футболиста «Алавеса» за фол.

Это вторая желтая карточка Месси за три последних матча. В 7-м туре Ла Лиги с «Реалом» (1:3) капитан каталонцев также был предупрежден.

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