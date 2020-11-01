Месси ударил мячом в сторону арбитра. Он получил вторую желтую карточку за три матча
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси на 39-й минуте игры получил желтую карточку после удара мячом в сторону арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Аргентинец был недоволен тем, что судья не наказал футболиста «Алавеса» за фол.
Это вторая желтая карточка Месси за три последних матча. В 7-м туре Ла Лиги с «Реалом» (1:3) капитан каталонцев также был предупрежден.
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