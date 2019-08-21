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Месси тренируется в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Бетисом»

20:59
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Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренируется в общей группе игроков перед матчем 2-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», информирует официальный Twitter каталонцев. Встреча пройдет 25 августа, начало — в 22.00 (мск).

32-летний аргентинец не принимал участие в матче 1-го тура против «Атлетика» (0:1).

Барселона — Бетис

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