Месси связывался с Гвардьолой и рассказал о желании перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Аргентинец позвонил главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардьоле и рассказал о своем желании присоединиться к его команде, утверждает Marca.

Месси совместно с семьей принял окончательное решение покинуть «Барселону». Выбор «Манчестер Сити» обусловлен тем, что команду тренирует Гвардьола, вместе с которым Месси работал в каталонском клубе, а также наличием в составе друга и партнера Лионеля по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».