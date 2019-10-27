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Месси сравнил испанское и аргентинское «эль-класико»

13:45
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси в интервью TyC сравнил противостояние с «Реалом» и принципиальные противостояния в Аргентине. Он имел в виду не только матчи «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», но и «класико Росарио» между «Ньюэлл'с Олд Бойз» и «Росарио Сентраль».

— Со спортивной точки зрения «класико» в Европе и в Аргентине одинаковы, но в Аргентине люди более сумасшедшие, — сказал Месси. — Вероятно, играть в «класико Росарио» — это ужасно. В Аргентине, если ты не выигрываешь класико, то не можешь выйти из дома. Это безумие.

Также Месси заявил, что мечтает в будущем сыграть за «Ньюэлл'с Олд Бойз».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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