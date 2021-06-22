Месси сообщил президенту «Барселоны», что принимает предложение продлить контракт

Нападающий Лионель Месси готов остаться в «Барселоне». Аргентинец уведомил президента клуба Жоана Лапорту о том, что принимает предложение продлить контракт, сообщает Marca со ссылкой на Cadena COPE.

Соглашение будет продлено на год, а в следующем сезоне — еще на один. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца июня.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в МЛС. После этого он займет административную должность в каталонской команде. За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

33-летний аргентинец выступает за клуб из Барселоны с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.