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Месси согласовал контракт с «ПСЖ» и отправится в Париж на медобследование

15:06
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Нападающий Лионель Месси согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ», информирует ESPN. В соглашение также будет опция продления еще на один сезон. Сегодня, 8 августа, 34-летний аргентинец отправится в Париж для прохождения медицинского осмотра перед заключением контракта.

Сегодня также прошла прощальная пресс-конфренция Месси, на которой он рассказал о своем уходе из «Барселоны» и веротяности перехода в «ПСЖ». Футболист перед началом мероприятия расплакался.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.

Месси выступал за «Барселону» всю карьеру. За клуб он провел 520 матчей и забил 474 гола, при этом установив множество клубных рекордов.

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