Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в мире, согласно исследованию L'Equipe.

По контракту с каталонским клубом зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Второе место в этом списке занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В Италии португалец получает 4,5 миллиона в месяц.

На третьем месте оказался нападающий «ПСЖ» Неймар с зарплатой в 3 миллиона в месяц. В пятерку также входят форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее 3 миллионов.

Самым высокооплачиваемым игроком в Англии оказался голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (1,76 миллиона евро в месяц), в Германии — игроки «Баварии» Роберт Левандовски и Филиппе Коутинью, которые зарабатывают по 1,66 миллиона.