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Месси — самый результативный игрок ла лиги после выхода на замену

09:03
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси является самым эффективным футболистом испанской ла лиги после выхода со скамейки запасных. Об этом сообщает AS.

Аргентинец забил 24 мяча в чемпионате Испании, выходя на замену. Это рекорд среди действующих игроков. За всю историю элитного испанского дивизиона только два футболиста имеют лучшие показатели — Хулио Салинас (28 голов) и Оскар Де Паула (27).

32-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Барселону» во всех турнирах и забил 24 мяча при 16 голевых передачах. В чемпионате у него 22 матча, 19 голов и 12 ассистов. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов.

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