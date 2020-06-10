Форвард «Барселоны» Лионель Месси является самым эффективным футболистом испанской ла лиги после выхода со скамейки запасных. Об этом сообщает AS.

Аргентинец забил 24 мяча в чемпионате Испании, выходя на замену. Это рекорд среди действующих игроков. За всю историю элитного испанского дивизиона только два футболиста имеют лучшие показатели — Хулио Салинас (28 голов) и Оскар Де Паула (27).

32-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Барселону» во всех турнирах и забил 24 мяча при 16 голевых передачах. В чемпионате у него 22 матча, 19 голов и 12 ассистов. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов.