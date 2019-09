Супруга капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала фотографию в своем Instagram с мужем и сыновьями Тьяго и Матео.

— Дорога в Милан с Лионелем на мероприятие The Best FIFA Awards-2019 c еще двумя компаньонами! — подписала фото жена Месси.

Вручение награды пройдет сегодня, 23 сентября, в Милане.