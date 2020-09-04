Месси решил остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси кардинально изменил свое мнение и останется в команде на сезон-2020/21, утверждает Marca. Аргентинец отказался от своих предыдущих требований уйти после длительных обсуждений со своим отцом и агентом, а также его законными представителями.

Теперь также Месси не намерен подавать на клуб в суд, поскольку считает, что это действие будет чрезмерным для принудительного ухода, поэтому останется в «Барселоне» до лета 2021 года, а может и дольше.

Ранее игрок настаивал на том, что покинет клуб этим летом, так как имеет в контракте пункт, позволяющий сделать это бесплатно, в то время как клуб заявил, что он не только не может уйти в качестве свободного агента, но и что любой клуб должен будет заплатить 700 миллионов евро.