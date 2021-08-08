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Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов

13:50
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Нападающий Лионель Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

«Я намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы были очень близки в полуфинале против «Ливерпуля» и в полуфинале против «Челси» с Гвардиолой. Мы должны были выиграть еще одну Лигу чемпионов, но я ни о чем не жалею.

Моя цель — выигрывать в Лиге чемпионов и попытаться догнать Дани Алвеса по количеству трофеев», — сказал Месси.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы


  • hottie

    Вообще там были близки больше, когда ответки слили Ливеру 0-4 и Роме 0-3. Вот те ЛЧ можно было брать.

    08.08.2021

  • армеец

    Давай!!! Докажи, что не только в "Барсе" ты это можешь!!!

    08.08.2021