Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов
Нападающий Лионель Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
«Я намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы были очень близки в полуфинале против «Ливерпуля» и в полуфинале против «Челси» с Гвардиолой. Мы должны были выиграть еще одну Лигу чемпионов, но я ни о чем не жалею.
Моя цель — выигрывать в Лиге чемпионов и попытаться догнать Дани Алвеса по количеству трофеев», — сказал Месси.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
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hottie
Вообще там были близки больше, когда ответки слили Ливеру 0-4 и Роме 0-3. Вот те ЛЧ можно было брать.
08.08.2021
армеец
Давай!!! Докажи, что не только в "Барсе" ты это можешь!!!
08.08.2021