Нападающий Лионель Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

«Я намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы были очень близки в полуфинале против «Ливерпуля» и в полуфинале против «Челси» с Гвардиолой. Мы должны были выиграть еще одну Лигу чемпионов, но я ни о чем не жалею.

Моя цель — выигрывать в Лиге чемпионов и попытаться догнать Дани Алвеса по количеству трофеев», — сказал Месси.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.