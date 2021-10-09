Месси: «Я собирался остаться в «Барселоне». Думал, все уже улажено, и не хватает только моей подписи в контракте»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что не собирался уходить из «Барселоны» минувшим летом.
«После Кубка Америки вернулся в Барселону, чтобы начать подготовку к сезону. Я собирался подписать контракт с «Барселоной» и сразу же начать тренировки. Думал, что все уже улажено, и не хватает только моей подписи в новом контракте. То, что случилось потом, сломало мои планы», — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на France Football слова Месси.
Leo Messi to @francefootball: «I came back to Barcelona to prepare the season. My idea was to sign my contract and then start training again straight away. I thought everything was sorted and that it was just missing my signature [on the contract]. It shook up my plans». ? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2021
Месси покинул «Барселону» в июле 2021 года в связи с окончанием срока контракта. 34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ», где забил 1 гол в 5 матчах нынешнего сезона.
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