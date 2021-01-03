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Месси проводит 500-й матч за «Барселону» в чемпионате

23:14
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской». Для аргентинца эта игра стала 500-й в ла лиге.

Месси проводит свой 17-й сезон в основном составе «Барселоны». За это время аргентинец забил 451 гол и сделал 184 результативные передачи. «Барса» одержала при этом 368 побед. Месси является 10-кратным чемпионом Испании.

Рекорд клуба по количеству матчей принадлежит Хави, который провел 505 игр в примере.

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