Месси проводит 500-й матч за «Барселону» в чемпионате

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской». Для аргентинца эта игра стала 500-й в ла лиге.

Месси проводит свой 17-й сезон в основном составе «Барселоны». За это время аргентинец забил 451 гол и сделал 184 результативные передачи. «Барса» одержала при этом 368 побед. Месси является 10-кратным чемпионом Испании.

Рекорд клуба по количеству матчей принадлежит Хави, который провел 505 игр в примере.