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Месси против перехода Депая в «Барселону»

06:33
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси категорически против покупки клубом у «Лиона» нападающего Мемфиса Депая, утверджает Don Balon. Аргентинец хотел бы, чтобы тренерский штаб предоставил больше игрового времени вингеру Усману Дембеле.

Ранее появилась информация, что «Барселона» договорилась о контракте с Депаем. Однако каталонцы пока не пришли к соглашению с «Лионом».

В прошлом сезоне 26-летний Депай сыграл в 22 матчах и забил 15 голов.

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