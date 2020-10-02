Месси против перехода Депая в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси категорически против покупки клубом у «Лиона» нападающего Мемфиса Депая, утверджает Don Balon. Аргентинец хотел бы, чтобы тренерский штаб предоставил больше игрового времени вингеру Усману Дембеле.

Ранее появилась информация, что «Барселона» договорилась о контракте с Депаем. Однако каталонцы пока не пришли к соглашению с «Лионом».

В прошлом сезоне 26-летний Депай сыграл в 22 матчах и забил 15 голов.