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Месси пропустит игру 1-го тура чемпионата Испании впервые с 2009 года

16 августа 2019, 15:55

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», сообщает Marca. Он не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы.

Последний раз игру первого тура ла лиги Месси пропускал 10 лет назад, в первом туре чемпионата-2009/10 против «Спортинга». «Барса» выиграла со счетом 3:0.

«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур, 16 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 22.00 (мск)

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