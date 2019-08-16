Месси пропустит игру 1-го тура чемпионата Испании впервые с 2009 года

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», сообщает Marca. Он не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы.

Последний раз игру первого тура ла лиги Месси пропускал 10 лет назад, в первом туре чемпионата-2009/10 против «Спортинга». «Барса» выиграла со счетом 3:0.

«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур, 16 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 22.00 (мск)