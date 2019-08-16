Месси пропустит игру 1-го тура чемпионата Испании впервые с 2009 года
16 августа 2019, 15:55
Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», сообщает Marca. Он не успел восстановиться от травмы икроножной мышцы.
Последний раз игру первого тура ла лиги Месси пропускал 10 лет назад, в первом туре чемпионата-2009/10 против «Спортинга». «Барса» выиграла со счетом 3:0.
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур, 16 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 22.00 (мск)