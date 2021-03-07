Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси проголосовал на выборах нового президента каталонского клуба.
Шесть участков открылись в девять часов утра по местному времени.
На пост президента «Барселоны» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Победитель будет руководить клубом до 2026 года.
Членами «Барселоны» с правом голоса являются 110 290 человек. Это люди, которые достигли совершеннолетия и являются членами клуба не менее одного года.
Последним президентом сине-гранатовых был Жозеп Мария Бартомеу (2014 — октябрь 2020). Карлес Тускес временно исполняет обязанности главы клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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