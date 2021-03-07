Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси проголосовал на выборах президента «Барселоны»

16:31
Лионель Месси на выборах президента «Барселоны». Фото AFP
Лионель Месси на выборах президента «Барселоны». Фото AFP
Теги:

Капитан «Барселоны» Лионель Месси проголосовал на выборах нового президента каталонского клуба.

Шесть участков открылись в девять часов утра по местному времени.

На пост президента «Барселоны» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Победитель будет руководить клубом до 2026 года.

Членами «Барселоны» с правом голоса являются 110 290 человек. Это люди, которые достигли совершеннолетия и являются членами клуба не менее одного года.
Последним президентом сине-гранатовых был Жозеп Мария Бартомеу (2014 — октябрь 2020). Карлес Тускес временно исполняет обязанности главы клуба.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир