Месси продолжает тренироваться по индивидуальной программе
13:38
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает тренироваться индивидуально, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что у аргентинца заработал повреждение правого квадрицепса. Сроки восстановления футболиста не называются. Сообщается, что помимо Месси, по индивидуальной программе тренировался и защитник Нелсон Семеду.
? Camp Nou— FC Barcelona (desde ?) (@FCBarcelona_es) June 6, 2020
El primer equipo entrena en el Estadio. Leo #Messi y @_nelsonsemedo_ hacen trabajo espec?fico en el campo. pic.twitter.com/CiKeExZcmI
«Барселона» проведет свой первый матч в чемпионате Испании после паузы из-за коронавируса 13 июня, это будет выездная встреча против «Мальорки». Участие Месси в этой встрече находится под вопросом.
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