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Месси продолжает тренироваться по индивидуальной программе

13:38
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает тренироваться индивидуально, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что у аргентинца заработал повреждение правого квадрицепса. Сроки восстановления футболиста не называются. Сообщается, что помимо Месси, по индивидуальной программе тренировался и защитник Нелсон Семеду.

«Барселона» проведет свой первый матч в чемпионате Испании после паузы из-за коронавируса 13 июня, это будет выездная встреча против «Мальорки». Участие Месси в этой встрече находится под вопросом.

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