Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca.

31-летний аргентинец в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром примеры. В 34 матчах он забил 36 голов. Кроме того, он разделил первое-второе место по количеству голевых передач. Как и у полузащитника "Севильи" Пабло Сарабии у него их 13.

Отметим, что Месси выиграл "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе. Нападающий забил 12 голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Также у него 3 гола в пяти матчах Кубка Испании.