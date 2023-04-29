Месси примет предложение «Барселоны», как только его получит

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси настроен вернуться в «Барселону» в конце сезона, сообщает All About Argentina.

По информации издания, футболист ждет предложения по контракту от каталонского клуба и примет его сразу же, как только получит.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ждет окончательного одобрения ла лиги по трансферу нападающего.

Для подписания аргентинца сине-гранатовым придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.