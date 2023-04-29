Месси примет предложение «Барселоны», как только его получит
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси настроен вернуться в «Барселону» в конце сезона, сообщает All About Argentina.
По информации издания, футболист ждет предложения по контракту от каталонского клуба и примет его сразу же, как только получит.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ждет окончательного одобрения ла лиги по трансферу нападающего.
Для подписания аргентинца сине-гранатовым придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.
35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.
Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|
2
|Реал
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|
3
|Атлетико
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|
4
|Р. Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|
5
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|31
|13
|7
|11
|42-31
|46
|
8
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|
9
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|
11
|Севилья
|31
|11
|8
|12
|38-45
|41
|
12
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|
13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
15
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|
16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|
20
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|28.04
|22:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|0 : 2
|29.04
|17:15
|
Эльче – Р. Вальекано
|4 : 0
|29.04
|19:30
|
Реал – Альмерия
|4 : 2
|29.04
|22:00
|
Барселона – Бетис
|4 : 0
|30.04
|15:00
|
Кадис – Валенсия
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Вильярреал – Сельта
|3 : 1
|30.04
|19:30
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|30.04
|22:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.05
|20:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|1.05
|22:00
|
Севилья – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4