Месси прибыл на "Камп Ноу". Видео

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернулся с отпуска в Испанию, сообщает официальный Twitter каталонцев. 32-летний аргентинец появился на стадионе "Камп Ноу" после отдыха на Ибице.

В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей за "Барселону", забил 51 гол и отдал 17 голевых передач. Каталонцы выиграли чемпионат Испании.

Во время отпуска супруга полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала фотографию в Instagram с Месси, его женой, хавбеком монегасков, Жорди Альбой и Луисом Суаресом.

Сине-гранатовые в сборе! Месси, Фабрегас, Суарес и Альба отдыхают на Ибице