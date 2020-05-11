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Месси пожертвовал 500 тысяч евро аргентинским больницам

19:37
Лионель Месси. Фото AFP Аргентинская больница закупила необходимое после пожертвования от Лионеля Месси. Фото TyC Sports.
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро в фонд борьбы с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.

Эта сумма пойдет на закупку средств защиты для медицинских работников, расходные материалы и аппараты ИВЛ.

В сезоне-2019/20 32-летний Месси провел 31 матч за «Барселону», забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.

Аргентинская больница закупила необходимое после пожертвования от Лионеля Месси. Фото TyC Sports.
Аргентинская больница закупила необходимое после пожертвования от Лионеля Месси. Фото TyC Sports.

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