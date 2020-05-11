Месси пожертвовал 500 тысяч евро аргентинским больницам

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро в фонд борьбы с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.

Эта сумма пойдет на закупку средств защиты для медицинских работников, расходные материалы и аппараты ИВЛ.

В сезоне-2019/20 32-летний Месси провел 31 матч за «Барселону», забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.