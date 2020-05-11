Месси пожертвовал 500 тысяч евро аргентинским больницам
19:37
Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро в фонд борьбы с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.
Эта сумма пойдет на закупку средств защиты для медицинских работников, расходные материалы и аппараты ИВЛ.
В сезоне-2019/20 32-летний Месси провел 31 матч за «Барселону», забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.
Аргентинская больница закупила необходимое после пожертвования от Лионеля Месси. Фото TyC Sports.
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