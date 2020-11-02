Испанское издание Marca рассказало о конфликте бывшего главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена с капитаном команды Лионелем Месси. 27 июня «Барса» сыграла вничью в ла лиге с «Сельтой» (2:2), после чего в раздевалке Сетьен в резкой форме раскритиковал игроков.

Месси потребовал тренера проявить уважение к игрокам, которые завоевали больше трофеев, чем он.

«Если тебе не нравятся мои слова, вот дверь», — ответил Сетьен Месси.

Аргентинец в ответ только улыбнулся.

Сетьен возглавил «Барсу» по ходу прошлого сезона, не завоевал с ней ни одного трофея и был отправлен в отставку. Пост главного тренера занял Роналд Куман.