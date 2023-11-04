Месси поставил Беллингема на третье место в голосовании за лучшего молодого игрока года

Журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети опубликовал данные, как голосовал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси за лучшего молодого игрока года. Приз выиграл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Месси поставил Беллингема на третье место. На вторую строчку он поместил Педри из «Барселоны», а на первую — Джамала Мусиалу из «Баварии».

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.