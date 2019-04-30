Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит Крест святого Георгия, который считается одной из самых престижных наград в Каталонии, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

С 1981 года данная награда ежегодно вручается в Каталонии людям, которые своими усилиями и достижениями оказывали помощь сообществу Испании.

В текущем сезоне Месси провел 45 матчей за "Барселону", забил 46 голов и отдал 22 голевые передачи. 31-летний аргентинец вместе с командой досрочно стал чемпионом ла лиги.

Месси завоевал 34 титула за все время выступлений в "Барселоне", самый результативный игрок в истории клуба (598 голов), а также второй футболист по количеству матчей в истории каталонцев (больше только у Хави).