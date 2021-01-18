Месси получил первую красную карточку за «Барселону», ударив соперника по голове

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был удален в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3 д.в.).

Аргентинец на 121-й минуте встречи получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Контракт 33-летнего аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что футболист пока не знает, будет ли продлевать соглашение.

Для «Атлетика» это третий Суперкубок в истории — последний раз клуб становился обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1.