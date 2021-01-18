Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси получил первую красную карточку за «Барселону», ударив соперника по голове

01:50
Лионель Месси впервые получил красную карточку в составе «Барселоны». Фото Reuters
Лионель Месси впервые получил красную карточку в составе «Барселоны». Фото Reuters
Теги:

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был удален в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3 д.в.).

Аргентинец на 121-й минуте встречи получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Контракт 33-летнего аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что футболист пока не знает, будет ли продлевать соглашение.

Для «Атлетика» это третий Суперкубок в истории — последний раз клуб становился обладателем трофея в 2015 году, обыграв «Барселону» со счетом 5:1.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир